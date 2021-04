Tempesta Vaia | ultima tranche piano triennale di finanziamento

(Di domenica 4 aprile 2021) L’dei rimborsi per la cosiddetta ‘’ ammonta complessivamente a circa 30,5 milioni di euro. Ildi 73 interventi predisposto da Regione Lombardia, per i Comuni colpiti dall’ondata di maltempo del 2018 è stato, infatti, approvato dal Dipartimento della Protezione Civile. Così l’assessore al Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia, Pietro Foroni. Le opere finanziate riguardano nello specifico una settantina di Comuni. Sono coinvolte, in particolare, le province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Pavia, Sondrio e Varese. Ilrientra cioè in un2019-2021 stilato ad hoc per la ‘’, di cui questa è la terza e ...

VALLE DI CADORE ? Non è un virus, ma il clima sconvolto, a chiudere la chiesa simbolo delle Dolomiti. Per la prima volta, dopo oltre otto secoli, la gente del Cadore a Pasqua non può così riunirsi ...Spazio poi alle bollicine trentine, alle foreste e all'ambiente con i processi partecipativi messi in campo, alla, alla fauna e ai borghi più belli. Un approfondimento poi è dedicato ...In questi giorni sarà consegnato il progetto per ricostruire il parco fluviale Frison: «Ottenuto il parere del Genio civile potranno essere appaltati i lavori» ...Non è un virus, ma il clima sconvolto, a chiudere la chiesa simbolo delle Dolomiti. Per la prima volta, dopo oltre otto secoli, la gente del Cadore a Pasqua non può così riunirsi nella sua pieve di Sa ...