Sky: Dybala, Arthur e McKennie sono rientrati in gruppo, ci saranno contro il Napoli

Sembra già rientrata la crisi in casa Juve, secondo quanto ha riportato il giornalista, Giovanni Guardalà a Sky Sport infatti la punizione per i tre calciatori sarebbe finita Dopo la tanto discussa cena di mercoledì e la conseguente esclusione dai convocati per il derby di Torino, i tre bianconeri puniti sono rientrati in gruppo. Dybala, McKennie e Arthur hanno svolto questa mattina l'allenamento in gruppo col resto della squadra e se staranno bene torneranno a disposizione di Pirlo per la gara di mercoledì contro il Napoli

