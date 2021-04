Si8mone Cristicchi: Cristicchi: “Non è la felicità che ci manca, ma occhi sani per riconoscerla" (di G. Fantasia) (Di domenica 4 aprile 2021) Tutti vogliono essere felici, ma per poter raggiungere una tale condizione – scriveva Jean-Jacques Rousseau - bisogna cominciare col capire che cosa si intende per felicità. Da sempre il genere umano concentra i suoi sforzi per afferrarla eraramente ci riesce, ma uno come Simone Cristicchi - tra i più apprezzati cantautori, scrittori ed attori italiani e già vincitore del Festival di Sanremo nel 2007 con “Ti regalerò una rosa”- ha provato a spiegarlo in un viaggio speciale cercando di coglierla sia nel fascino delle grandi idee come nella meraviglia delle piccole cose. Il risultato è “HappyNext”, un libro appena pubblicato da La Nave di Teseo che fa parte di un progetto più ampio insieme ad uno uno spettacolo teatrale e ad un film documentario di Andrea Cocchi che rispecchia il lavoro compiuto nel volume. Lui che ha ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 aprile 2021) Tutti vogliono essere felici, ma per poter raggiungere una tale condizione – scriveva Jean-Jacques Rousseau - bisogna cominciare col capire che cosa si intende per. Da sempre il genere umano concentra i suoi sforzi per afferrarla eraramente ci riesce, ma uno come Simone- tra i più apprezzati cantautori, scrittori ed attori italiani e già vincitore del Festival di Sanremo nel 2007 con “Ti regalerò una rosa”- ha provato a spiegarlo in un viaggio speciale cercando di coglierla sia nel fascino delle grandi idee come nella meraviglia delle piccole cose. Il risultato è “HappyNext”, un libro appena pubblicato da La Nave di Teseo che fa parte di un progetto più ampio insieme ad uno uno spettacolo teatrale e ad un film documentario di Andrea Cche rispecchia il lavoro compiuto nel volume. Lui che ha ...

