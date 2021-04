PSG, Pochettino: «Sconfitta ingiustificabile. Miglioreremo col tempo» – VIDEO (Di domenica 4 aprile 2021) Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, ha commentato la Sconfitta subita in casa contro il Lille – VIDEO Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, ha commentato la Sconfitta subita in casa contro il Lille. «È stata una Sconfitta ingiustificabile. Miglioreremo col tempo», ha dichiarato il manager argentino in conferenza stampa- Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 aprile 2021) Mauricio, allenatore del PSG, ha commentato lasubita in casa contro il Lille –Mauricio, allenatore del PSG, ha commentato lasubita in casa contro il Lille. «È stata unacol», ha dichiarato il manager argentino in conferenza stampa- Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : PSG Pochettino Jonathan David fa sognare il Lille dopo Osimhen ... che ha battuto ieri per 1 - 0 il Psg al Parco dei Principi e gli ha strappato il primo posto staccandolo di tre punti, non dipende solo dalle distrazioni e dagli errori della squadra di Pochettino ..

Neymar espulso in Psg - Lilla: che scontro con Djalo nel tunnel! Per il brasiliano si tratta dell'undicesima espulsione in carriera, la quarta al Psg, in una match chiave della Ligue 1 che ha visto la squadra di Mauricio Pochettino cadere per 1 - 0 lasciando ...

Psg, Pochettino: "Sono deluso, ma non preoccupato. La Champions..." TUTTO mercato WEB PSG, Pochettino: «Sconfitta ingiustificabile. Miglioreremo col tempo» – VIDEO Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, ha commentato la sconfitta subita in casa contro il Lille in Ligue 1: le sue parole - VIDEO ...

Il torneo più equilibrato d'Europa, la Ligue 1: PSG terzo, quattro squadre in cinque punti K.o nello scontro diretto tra capoliste, il PSG è ora costretto nuovamente ad inseguire, mentre il Monaco ha recuperato terreno portandosi a -1 dal team Pochettino. Occasione persa invece per il Lione ...

