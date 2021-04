Programmi TV di stasera, domenica 4 aprile 2021. In prima tv su Canale 5 «Zoo – Un amico da salvare» (Di domenica 4 aprile 2021) Zoo - Un amico da salvare Rai1, ore 21.25: Risorto Film del 2016 di Kevin Reynolds con Joseph Fiennes e Tom Felton. Trama: Una legione di centurioni romani viene incaricata da Ponzio Pilato di investigare sulla misteriosa scomparsa del corpo di Gesù dal sepolcro. Pilato, inizialmente scettico sulla possibilità di un intervento soprannaturale, comincerà a nutrire dubbi dopo gli incontri con gli Apostoli e con i familiari di Gesù. Rai2, ore 21.05: 9-1-1 3×17 Senza alcun potere: Mentre i soccorritori cercano di salvare una bambina su una mongolfiera fuori controllo, un problema più grosso fa piombare la città in un blackout. Rai2, ore 21.50: 9-1-1: Lone Star 1×09 Risvegli: Ad una festa, l’uomo che si occupa della griglia viene incendiato dalla nuvola di polvere; lo stress manda una donna incinta in un travaglio prematuro. Rai3, ore ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 4 aprile 2021) Zoo - UndaRai1, ore 21.25: Risorto Film del 2016 di Kevin Reynolds con Joseph Fiennes e Tom Felton. Trama: Una legione di centurioni romani viene incaricata da Ponzio Pilato di investigare sulla misteriosa scomparsa del corpo di Gesù dal sepolcro. Pilato, inizialmente scettico sulla possibilità di un intervento soprannaturale, comincerà a nutrire dubbi dopo gli incontri con gli Apostoli e con i familiari di Gesù. Rai2, ore 21.05: 9-1-1 3×17 Senza alcun potere: Mentre i soccorritori cercano diuna bambina su una mongolfiera fuori controllo, un problema più grosso fa piombare la città in un blackout. Rai2, ore 21.50: 9-1-1: Lone Star 1×09 Risvegli: Ad una festa, l’uomo che si occupa della griglia viene incendiato dalla nuvola di polvere; lo stress manda una donna incinta in un travaglio prematuro. Rai3, ore ...

BELLISS16414189 : RT @Raiofficialnews: La storia di una donna in fuga che subisce un’ingiustizia: #LaFuggitiva, una nuova serie con #VittoriaPuccini, da STAS… - Raiofficialnews : La storia di una donna in fuga che subisce un’ingiustizia: #LaFuggitiva, una nuova serie con #VittoriaPuccini, da S… - infoitcultura : Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 3 Aprile 2021 - infoitcultura : Programmi Tv oggi sabato 3 Aprile 2021: Film stasera in tv tutto il palinsesto - infoitcultura : Programmi stasera in tv 4 aprile: la guida tv completa di oggi -