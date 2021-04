Pasqua in lockdown, migliaia di controlli in tutta Italia. In Liguria multe in spiaggia, a Roma e Milano strade quasi deserte (Di domenica 4 aprile 2021) Una Pasqua in lockdown. tutta l’Italia è in zona rossa per limitare le occasioni di contagio da Coronavirus e resterà tale anche domani, durante il giorno di Pasquetta. Vietati gli assembramenti, le gite fuoriporta, i pranzi all’aperto e le scampagnate, limitati gli spostamenti, fatto salvo per i casi di deroga previsti dal Governo. E per assicurare che le regole vengano rispettate, il Viminale ha messo in campo oltre 70mila agenti in tutta Italia, che da ieri sorvegliano e vigilano sulle principali arterie stradali e autostradali, centri storici, parchi, lungomare e aree cittadine dove potrebbero crearsi assembramenti. Solo nella giornata di ieri sono stati effettuati controlli su 111.202 persone. Di queste, 2.643 sono state sanzionate e 12 denunciate per mancato ... Leggi su open.online (Di domenica 4 aprile 2021) Unainl’è in zona rossa per limitare le occasioni di contagio da Coronavirus e resterà tale anche domani, durante il giorno di Pasquetta. Vietati gli assembramenti, le gite fuoriporta, i pranzi all’aperto e le scampagnate, limitati gli spostamenti, fatto salvo per i casi di deroga previsti dal Governo. E per assicurare che le regole vengano rispettate, il Viminale ha messo in campo oltre 70mila agenti in, che da ieri sorvegliano e vigilano sulle principali arterie stradali e autostradali, centri storici, parchi, lungomare e aree cittadine dove potrebbero crearsi assembramenti. Solo nella giornata di ieri sono stati effettuatisu 111.202 persone. Di queste, 2.643 sono state sanzionate e 12 denunciate per mancato ...

sole24ore : Pasqua 2021 in lockdown per le spiagge italiane: niente lettini e ombrelloni. Vietate anche le passeggiate in molti… - Tg3web : La Francia, per la terza volta, si trova costretta al lockdown nazionale. E non solo per Pasqua. Con le misure più… - NicolaPorro : I governi della paura ci costringono a passare la seconda #Pasqua in lockdown. E scopriamo che...???? - GIOVENTLIBERAL1 : Buona #Pasqua a tutti! Anche questa domenica non poteva mancare il nostro #giornale, Libere Idee, Libere Opinioni.… - proghettolab : #Pasqua È passato un anno... Da lockdown a zona rossa... Che miglioramento! -