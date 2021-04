Papa Francesco parla ai fedeli: 'In questa buia pandemia Cristo ci dice di ricominciare' (Di domenica 4 aprile 2021) Le parole di Papa Francesco nell'omelia durante la veglia di Pasqua: "Ecco il primo annuncio di Pasqua che vorrei consegnarvi: è possibile ricominciare sempre, perché sempre c'è una vita nuova che Dio ... Leggi su globalist (Di domenica 4 aprile 2021) Le parole dinell'omelia durante la veglia di Pasqua: "Ecco il primo annuncio di Pasqua che vorrei consegnarvi: è possibilesempre, perché sempre c'è una vita nuova che Dio ...

Advertising

Pontifex_it : Fratello, sorella, se in questa notte porti nel cuore un’ora buia, un giorno che non è ancora spuntato, una luce se… - vaticannews_it : #PapaFrancesco 'Perché, sai, il Signore ti precede sempre, cammina sempre davanti a te. E, con Lui, sempre la vita… - Avvenire_Nei : L'abbraccio di papa Francesco ai bambini della via Crucis - AgenziaOpinione : VATICAN MEDIA LIVE * DOMENICA DI PASQUA 4 /4 ORE 12.00: « PAPA FRANCESCO PRESIEDE DALLA BASILICA VATICANA LA CELEBR… - Luca77mg : Caro Papa Francesco durante la sua omelia spot vaccini si ricordi che quel non vaccino di AstraZeneca contiene part… -