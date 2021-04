MotoGP | Johann Zarco | “Sono piuttosto contento di come è andata Sono molto contento che abbia vinto un francese”

Advertising

muffvns : RT @Starmarsy: Fabio e Johann due amici al bar che fan partire i cori nel pieno di una sbronza ???? #MotoGP - Starmarsy : Fabio e Johann due amici al bar che fan partire i cori nel pieno di una sbronza ???? #MotoGP - yolandaroez : MotoGP RACE: 1. Fabio Quartararo 2. Johann Zarco 3. Jorge Martin - MirkoPellecchia : Ribadisco quanto sto ripetendo da una settimana: per vari motivi, su cui non voglio ritornare, avete fatto fin trop… - bmoukine : RT @moncet: Fabio Quartararo. Johann Zarco. YESSSS #MotoGP -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Johann

... secondo appuntamento della stagione 2021 di: il rookie spagnolo però è letteralmente braccato dagli inseguitori che sono davvero agguerriti, a cominciare dal suo compagno di boxZarco ...Terzo tempo per il team Ducati Pramac conZarco . Valentino Rossi ha chiuso la sessione con il ventesimo tempo, migliorando così quanto fatto registrare durante le prove di ieri., GP ...secondo appuntamento della stagione di MotoGp. Al termine di una gara spettacolare e condotta in rimonta, il pilota francese si è messo alle spalle le due Ducati del team Pramac di Johann Zarco e di ...Certo, Jorge Martin non è potuto salire sul gradino più alto del podio del Gran Premio di Doha, secondo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021 ... arrivato il sorpasso del suo compagno di scuderia ...