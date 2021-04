Milan-Sampdoria 1-1, Condò: “Milan e Juventus, Champions a rischio” (Di domenica 4 aprile 2021) Milan-Sampdoria 1-1 ieri a 'San Siro'. Paolo Condò, giornalista sportivo, ha espresso la sua opinione sul Milan a 'Repubblica': le sue parole Leggi su pianetamilan (Di domenica 4 aprile 2021)1-1 ieri a 'San Siro'. Paolo, giornalista sportivo, ha espresso la sua opinione sula 'Repubblica': le sue parole

SkySport : ?? QUAGLIARELLA, PALLONETTO MERAVIGLIOSO ? Milan fermato dalla Samp a San Siro ?? Gli HL ?? - AntoVitiello : Squalifica ridotta per Ante #Rebic. L'attaccante del #Milan ci sarà contro la #Sampdoria - AntoVitiello : Allenamento in gruppo per #Rebic, recuperato per la partita contro la #Sampdoria Ancora personalizzato per #Leao #Milan - PianetaMilan : #MilanSampdoria 1-1, @PaoloCond su @repubblica: '@acmilan e Juventus, Champions a rischio' - #Calcio @SerieA… - Daniele91Nap : RT @Napoli_Report: Mentre a Napoli c’è chi si lamenta dei 3 gol subiti contro il #Crotone senza pensare ai 3 punti vinti (dati per scontati… -