Lotteria degli scontrini 2021: gli esercenti sono obbligati a partecipare? (Di domenica 4 aprile 2021) partecipare alla Lotteria degli scontrini non è obbligatorio né per i cittadini né per i negoziante. Nonostante inizialmente fossero state decise delle sanzioni per i commercianti che non aderivano alla riffa di Stato, si è poi fatto un passo indietro rendendo la partecipazione alla Lotteria volontaria e non obbligatoria. Bisogna comunque dire che esiste ancora la possibilità per i cittadini di segnalare un negoziante che rifiuta il codice Lotteria e che quindi non gli permette di prendere parte alla Lotteria. Gli esercenti che vengono segnalati avranno una maggiore possibilità di essere controllati dall'Agenzia delle Entrate e di conseguenza è bene tenere in considerazione questo fatto. Lotteria degli ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 4 aprile 2021)allanon è obbligatorio né per i cittadini né per i negoziante. Nonostante inizialmente fossero state decise delle sanzioni per i commercianti che non aderivano alla riffa di Stato, si è poi fatto un passo indietro rendendo la partecipazione allavolontaria e non obbligatoria. Bisogna comunque dire che esiste ancora la possibilità per i cittadini di segnalare un negoziante che rifiuta il codicee che quindi non gli permette di prendere parte alla. Gliche vengono segnalati avranno una maggiore possibilità di essere controllati dall'Agenzia delle Entrate e di conseguenza è bene tenere in considerazione questo fatto....

pinina3946 : RT @l_angiolini: #travaglio insulta #figliuolo ???? Deve aver vinto alla lotteria degli scontrini altrimenti come fa a pagare la diffamazion… - zarzingale : RT @l_angiolini: #travaglio insulta #figliuolo ???? Deve aver vinto alla lotteria degli scontrini altrimenti come fa a pagare la diffamazion… - danieledv79 : RT @l_angiolini: #travaglio insulta #figliuolo ???? Deve aver vinto alla lotteria degli scontrini altrimenti come fa a pagare la diffamazion… - alessdm57 : RT @l_angiolini: #travaglio insulta #figliuolo ???? Deve aver vinto alla lotteria degli scontrini altrimenti come fa a pagare la diffamazion… - florianademiche : RT @l_angiolini: #travaglio insulta #figliuolo ???? Deve aver vinto alla lotteria degli scontrini altrimenti come fa a pagare la diffamazion… -