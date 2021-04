LIVE Civitanova-Trento 2-1, Superlega volley in DIRETTA: la Lube prova a scappare nel quarto set! (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-10 Muro pauroso di Simon su Lisinac. 13-10 Mani-out di Leal, a Trento serve una reazione, perchè la partita gli sta sfuggendo di mano. 12-10 Palla imprecisa di Giannelli, Kooy non può fare più di tanto. Time-out per coach Lorenzetti. 11-10 prova un pallonetto spinto Nimir, ma viene murato da Leal e Simon. 10-10 Nimir riporta i suoi in parità 9-7 Primo tempo profondo di Simon. 8-7 Primo tempo piazzato di Podrascanin. 8-6 Ancora Juantorena, che beffa il muro a tre avversario. 7-6 Gran parallela di Juantorena, che sta salendo di colpi in maniera importante. 6-6 Mani-out di Lucarelli da posto quattro. 6-5 Esce la battuta del centrale serbo. 5-5 Ancora un primo tempo di Lisinac, grandi percentuali per lui. 5-4 Si fa perdonare immediatamente l’opposto del Lussemburgo. 4-4 Murone ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-10 Muro pauroso di Simon su Lisinac. 13-10 Mani-out di Leal, aserve una reazione, perchè la partita gli sta sfuggendo di mano. 12-10 Palla imprecisa di Giannelli, Kooy non può fare più di tanto. Time-out per coach Lorenzetti. 11-10un pallonetto spinto Nimir, ma viene murato da Leal e Simon. 10-10 Nimir riporta i suoi in parità 9-7 Primo tempo profondo di Simon. 8-7 Primo tempo piazzato di Podrascanin. 8-6 Ancora Juantorena, che beffa il muro a tre avversario. 7-6 Gran parallela di Juantorena, che sta salendo di colpi in maniera importante. 6-6 Mani-out di Lucarelli da posto quattro. 6-5 Esce la battuta del centrale serbo. 5-5 Ancora un primo tempo di Lisinac, grandi percentuali per lui. 5-4 Si fa perdonare immediatamente l’opposto del Lussemburgo. 4-4 Murone ...

