La rivoluzione cringe di Valerio Lundini

«Mascolinità tossica: sconfitta!», scrive sul suo profilo Facebook il 5 marzo 2021 Valerio Lundini, comico, autore, membro dei Vazzanikki e ora anche scrittore, con alle spalle la gavetta in radio tra Lillo e Greg e Nino Frassica. Poi la tv e il successo di Una pezza di Lundini su Rai 2. Quella stessa sera, sul palco dell'Ariston, Achille Lauro interpretava uno dei suoi «quadri» gender fluid. E così il romano, classe '86, senza troppi giri di parole, senza troppe polemiche, usando il linguaggio «dei giovani», debilita le pretese artistiche del trapper (in passato aveva già ironizzato sul mansplaining, peraltro).Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di aprile 2021Valerio Lundini fuori dagli schemiUn dettaglio: lo fa senza che questi – o i suoi fan – se ne rendano nemmeno conto.

