La Juve si allena a Pasqua: testa al Napoli (Di domenica 4 aprile 2021) TORINO - La Juventus è tornata subito al lavoro dopo il pareggio in campionato nel derby contro il Torino . La squadra di Pirlo si prepara per il recupero di Serie A contro il Napoli , in programma ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 aprile 2021) TORINO - Lantus è tornata subito al lavoro dopo il pareggio in campionato nel derby contro il Torino . La squadra di Pirlo si prepara per il recupero di Serie A contro il, in programma ...

Advertising

sportli26181512 : La Juve si allena a Pasqua: testa al Napoli: La formazione bianconera di Pirlo subito al lavoro dopo il 2-2 con il… - tal_Marco : Avetr notato che Antonio Conte da quanto non allena più la Juve, è diventato un vero e proprio maestro di calcio?… - MasciO_O : Se tra una settimana allegri allena la Juve io non guardo più una partita fino all’anno prossimo - OutPirlo : RT @Vittoriog82: Tutti i cicli finiscono ma chiudere per implosione come sta facendo la #Juve, a causa di scelte azzardate e presuntuose, è… - Vittoriog82 : Tutti i cicli finiscono ma chiudere per implosione come sta facendo la #Juve, a causa di scelte azzardate e presunt… -