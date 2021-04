Inter | 19 punti per il 19° scudetto | bastano 6 vittorie e un pareggio

(Di domenica 4 aprile 2021) All’mancano 19e poi potrà festeggiare il suo 19°: alla squadra di Contee unDopo la vittoria contro il Bologna, si possono iniziare a fare i primi calcoli in casa. Perché la sensazione è che dopo i risultati di ieri le rivali inizino ad annusarsi prima della volata Champions più che sperare nella rimonta da titolo. I conti sono relativamente facili. L’è a 68, il Milan a 60, l’Atalanta a 58, Juve e Napoli a 56. A Lukaku e compagni insomma19per essere irraggiungibili. Se anche il Milan dovesse vincerle tutte, con 27arriverebbe a 87, ma sarebbe dietro in virtù del bilancio negativo nei derby. Di ...

Classifiche a confronto dopo 29 giornata di Serie A. Rispetto alla passata stagione, l'Inter capolista ha quattro punti in più, nonostante una gara da recuperare. Il confronto ...Inter, scudetto a quota 87. Mancano soltanto 19 punti I calcoli: alla squadra di Conte bastano 6 vittorie e un pareggio nelle ultime 10 sfide per lasciare dietro il Milan, sotto anche nello scontro di ...