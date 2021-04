Insigne - Mertens e il Napoli 'vede' la Champions. Ma la difesa...

(Di domenica 4 aprile 2021) Come corre questo. Rispetto a un mese fa ci sono quattro vittorie di fila e una mentalità diversa, nonostante i tanti errori difensivi (contro il Crotone due ingenuità di Manolas e Maksimovic ...

Come corre questo Napoli. Rispetto a un mese fa ci sono quattro vittorie di fila e una mentalità diversa, nonostante i tanti errori difensivi (contro il Crotone due ingenuità di Manolas e Maksimovic ...... Meret 6; Di Lorenzo 7, Manolas 4.5, Maksimovic 4.5, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 7, Bakayoko 5.5 (dal 17 st Elmas 6); Politano 5.5 (dal 17 st Lozano 6),7 (dal 27 st Zielinski 5.5),7.5;...Il Napoli che ha raccolto i cocci del suo inverno gelido, nel quale la sorte ha inciso ed è andata a sommarsi a interpretazioni (anche tattiche) disinvolte o discutibili, ha leader ovunque dai quali l ...(lega serie a). Si infiamma la corsa alle posizioni Champions, con Atalanta, Lazio e Napoli che vincono in casa, tutte con un gol di scarto. Pareggia invece fuori casa la Roma, cui non basta andare du ...