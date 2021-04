Guida TV: programmi di stasera, domenica 4 aprile 2021 (Di domenica 4 aprile 2021) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, domenica 4.4.2021, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Risorto Film RAI2 911/911: Lone Star Serie TV RAI3 Kilimangiaro – Il Borgo dei Borghi Infotainment RETE4 Baciati dalla fortuna Film CANALE5 Zoo – Un amico da salvare Film ITALIA1 Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare Film LA7 Sette anni in Tibet Film REALTIME Ti spedisco in Convento Docureality CIELO La tela dell’assassino Film TV8 Bruno Barbieri: 4 Hotel Docureality NOVE Vizi e Virtù – Conversazione con Francesco Documentario first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di domenica 4 aprile 2021)aitv della prima serata di oggi,4.4., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Risorto Film RAI2 911/911: Lone Star Serie TV RAI3 Kilimangiaro – Il Borgo dei Borghi Infotainment RETE4 Baciati dalla fortuna Film CANALE5 Zoo – Un amico da salvare Film ITALIA1 Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare Film LA7 Sette anni in Tibet Film REALTIME Ti spedisco in Convento Docureality CIELO La tela dell’assassino Film TV8 Bruno Barbieri: 4 Hotel Docureality NOVE Vizi e Virtù – Conversazione con Francesco Documentario first appeared on Ascolti Tv Blog.

