“Dovreste vergognarvi”. Fedez su tutte le furie: il video del cantante diventa virale: “Almeno chiedete scusa!” (Di domenica 4 aprile 2021) In risposta alle polemiche nate dopo il post della moglie, Chiara Ferragni, sulla vaccinazione della nonna del cantante solo a seguito di sue sollecitazioni dai social, è lo stesso Fedez ad intervenire sulle sue Instgram Stories: “Questa è la modalità Lombardia: cercare di tappare i buchi trovando delle soluzioni che non siano uguali per tutti ma che mettano a tacere le polemiche di un sistema che fa acqua da tutte le parti. Chiedo a voi direttamente, Attilio Fontana e Letizia Moratti”. E ancora: “Vogliamo riscoprire il senso della vergogna e chiedere scusa a tutti i cittadini per aver adottato un comportamento che non vede nel cittadino stessi diritti e opportunità ma una modalità che verte a salvarsi la faccia dalla gogna mediatica?”. Nella stories, Fedez smentisce l’errore nella compilazione della domanda per la ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 4 aprile 2021) In risposta alle polemiche nate dopo il post della moglie, Chiara Ferragni, sulla vaccinazione della nonna delsolo a seguito di sue sollecitazioni dai social, è lo stessoad intervenire sulle sue Instgram Stories: “Questa è la modalità Lombardia: cercare di tappare i buchi trovando delle soluzioni che non siano uguali per tutti ma che mettano a tacere le polemiche di un sistema che fa acqua dale parti. Chiedo a voi direttamente, Attilio Fontana e Letizia Moratti”. E ancora: “Vogliamo riscoprire il senso della vergogna e chiedere scusa a tutti i cittadini per aver adottato un comportamento che non vede nel cittadino stessi diritti e opportunità ma una modalità che verte a salvarsi la faccia dalla gogna mediatica?”. Nella stories,smentisce l’errore nella compilazione della domanda per la ...

Advertising

qusaba : @barbarab1974 Dovreste vergognarvi, avete l’obbligo morale, derivante dal giuramento di Ippocrate, di preservare la… - morethanthizayn : RT @stellahood02: #Amici2020 “basta con questi teatrini di coppia non siamo a uomini e donne”. Quando vi separeranno i vostri sangiulia vor… - sofi4rampionesi : RT @stellahood02: #Amici2020 “basta con questi teatrini di coppia non siamo a uomini e donne”. Quando vi separeranno i vostri sangiulia vor… - stellahood02 : #Amici2020 “basta con questi teatrini di coppia non siamo a uomini e donne”. Quando vi separeranno i vostri sangiul… - Dorian221190 : RT @_carotino: Tommaso eliminato e voi dovreste vergognarvi #Amici20 -