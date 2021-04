Di Maria non ha dubbi: «Messi o Ronaldo? Lui viene da un altro pianeta» (Di domenica 4 aprile 2021) Angel Di Maria, attaccante del PSG, ha rilasciato un’intervista, parlando così del dualismo tra Messi e Cristiano Ronaldo Ai microfoni di beIN Sports, Angel Di Maria ha rilasciato un’intervista. L’attaccante del PSG si è soffermato anche sul dualismo tra Messi e Cristiano Ronaldo, non avendo dubbi su chi scegliere tra i due calciatori «Leo è Leo, fa delle cose straordinarie. Lui viene da un altro pianeta», ha dichiarato El Fideo, esaltando così le doti del suo compagno di squadra nella Nazionale argentina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 aprile 2021) Angel Di, attaccante del PSG, ha rilasciato un’intervista, parlando così del dualismo trae CristianoAi microfoni di beIN Sports, Angel Diha rilasciato un’intervista. L’attaccante del PSG si è soffermato anche sul dualismo trae Cristiano, non avendosu chi scegliere tra i due calciatori «Leo è Leo, fa delle cose straordinarie. Luida un», ha dichiarato El Fideo, esaltando così le doti del suo compagno di squadra nella Nazionale argentina. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

trash_italiano : MARIA PER FORTUNA CHE NON C'È MILLY ALTRIMENTI PIC NIC SU RAI 1 DA STASERA #Amici20 - repubblica : Oggi su Rep: ?? Ragazze contro i fischi del catcalling “Sono molestie, non complimenti” [di Maria Novella De Luca] - domenicalive : 'Anna ora accetti Maria Laura?' 'Io non accetto cose improvvisate' ?? ???? #DomenicaLive - fgr62 : RT @spighissimo: ECCO I 314 CHE CREDONO CHE RUBY SIA NIPOTE DI MUBARAK - Invinctus1 : RT @spighissimo: ECCO I 314 CHE CREDONO CHE RUBY SIA NIPOTE DI MUBARAK -