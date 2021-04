DayDreamer torna in prima serata al posto di Raoul Bova (Di domenica 4 aprile 2021) DayDreamer non avrà solo l’appuntamento pomeridiano? Vedremo le avventure di Can e Sanem anche in prima serata? Sembrerebbe così. Nel palinsesto di Canale 5, oltre alle puntate di pomeriggio confermate per tutto il mese di aprile, arriva l’appuntamento serale. DayDreamer – Le Ali del Sogno, per la gioia dei tanti fan, torna ad occupare la fascia in prima serata di Canale 5. Il palinsesto prevede per la soap Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 4 aprile 2021)non avrà solo l’appuntamento pomeridiano? Vedremo le avventure di Can e Sanem anche in? Sembrerebbe così. Nel palinsesto di Canale 5, oltre alle puntate di pomeriggio confermate per tutto il mese di aprile, arriva l’appuntamento serale.– Le Ali del Sogno, per la gioia dei tanti fan,ad occupare la fascia indi Canale 5. Il palinsesto prevede per la soap Articolo completo: dal blog SoloDonna

