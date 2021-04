Calciomercato Milan: obiettivo attaccante per l’estate. I nomi (Di domenica 4 aprile 2021) Il Milan dovrà necessariamente intervenire sul mercato alla ricerca di un attaccante: ecco i nomi di Maldini e Massara Il Milan vivrà un finale di stagione al cardiopalma nonostante un calendario sulla carta più abbordabile ma delle inseguitrici che non sembrano disposte ad alzare bandiera bianca. La concentrazione è ovviamente massima ma la dirigenza, monitorati anche i limiti dell’attuale rosa, pensa anche al futuro. La priorità è un attaccante che possa – insieme ad Ibra – rinforzare il reparto avanzato di Stefano Pioli. Diversi i nomi in ballo, ecco quali: DUSAN VLAHOVIC – L’attaccante della Fiorentina sarebbe il vice-Ibra ideale: un giocatore alto e forte fisicamente ma anche dotato di un’ottima tecnica individuale e di un ottimo senso del gol sommato ad un ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 aprile 2021) Ildovrà necessariamente intervenire sul mercato alla ricerca di un: ecco idi Maldini e Massara Ilvivrà un finale di stagione al cardiopalma nonostante un calendario sulla carta più abbordabile ma delle inseguitrici che non sembrano disposte ad alzare bandiera bianca. La concentrazione è ovviamente massima ma la dirigenza, monitorati anche i limiti dell’attuale rosa, pensa anche al futuro. La priorità è unche possa – insieme ad Ibra – rinforzare il reparto avanzato di Stefano Pioli. Diversi iin ballo, ecco quali: DUSAN VLAHOVIC – L’della Fiorentina sarebbe il vice-Ibra ideale: un giocatore alto e forte fisicamente ma anche dotato di un’ottima tecnica individuale e di un ottimo senso del gol sommato ad un ...

Advertising

Gazzetta_it : Occhio #Milan, #Romagnoli vuole 6 milioni: rinnovo difficile - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, a che punto è il rinnovo di #Donnarumma - CMercatoNews : ????#Inter, #Maksimovic più #Jovic: #Marotta piazza il doppio colpo serbo - sportli26181512 : Milan: addio al sogno scudetto, Pioli usi il 'bastone' per la Champions. Le scuse sono finite per tutti, anche per… - cmdotcom : #Milan: addio al sogno scudetto, #Pioli usi il 'bastone' per la #ChampionsLeague. Le scuse sono finite per tutti, a… -