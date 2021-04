Barbara Palombelli, la battuta in diretta diventa virale: interviene De Andreis (Di domenica 4 aprile 2021) Una battuta fatta da Barbara Palombelli in diretta a Stasera Italia è diventata così virale che il giornalista Giancarlo De Andreis è intervenuto con un commento su DipiùTv Giancarlo De… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 4 aprile 2021) Unafatta daina Stasera Italia èta cosìche il giornalista Giancarlo Deè intervenuto con un commento su DipiùTv Giancarlo De… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

funaija : RT @GenCar5: Ricordate sempre che Barbara Palombelli è quella che spiegò la concentrazione dei morti in #Lombardia nella prima ondata con l… - DIMAS05445382 : RT @GenCar5: Ricordate sempre che Barbara Palombelli è quella che spiegò la concentrazione dei morti in #Lombardia nella prima ondata con l… - divorex82 : RT @GarauSilvana: Dopo Barbara D'Urso chiude anche il programma della Palombelli per numeri deludenti di telespettatori. - BELLUCCIANGELO : RT @GenCar5: Ricordate sempre che Barbara Palombelli è quella che spiegò la concentrazione dei morti in #Lombardia nella prima ondata con l… - Majden3 : RT @GenCar5: Ricordate sempre che Barbara Palombelli è quella che spiegò la concentrazione dei morti in #Lombardia nella prima ondata con l… -