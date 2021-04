VIDEO Bologna-Inter 0-1: gol, highlights e sintesi. Decide un gol di Lukaku al Renato Dall’Ara (Di sabato 3 aprile 2021) Al “Renato Dall’Ara” di Bologna è il belga Romelu Lukaku a Decidere la sfida tra i felsinei e l’Inter, valida per la 29ma giornata del campionato di calcio di Serie A 2020-2021. Il centravanti nerazzurro al 32? si è fatto trovare pronto all’appuntamento e ha consegnato alla formazione allenata da Antonio Conte tre punti molto importanti per lo Scudetto. Grazie a questo successo, infatti, la Beneamata può vantare 8 punti di margine sul Milan (secondo), avendo poi un match in meno rispetto ai cugini rossoneri. Appare, dunque, evidente che la situazione per la compagine Interista sia particolarmente buona. Per la formazione di Sinisa Mihajlovic un ko che fa rimanere a quota 34 i rossoblu (undicesimi). Di seguito gli highlights del ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) Al “” diè il belga Romelure la sfida tra i felsinei e l’, valida per la 29ma giornata del campionato di calcio di Serie A 2020-2021. Il centravanti nerazzurro al 32? si è fatto trovare pronto all’appuntamento e ha consegnato alla formazione allenata da Antonio Conte tre punti molto importanti per lo Scudetto. Grazie a questo successo, infatti, la Beneamata può vantare 8 punti di margine sul Milan (secondo), avendo poi un match in meno rispetto ai cugini rossoneri. Appare, dunque, evidente che la situazione per la compagineista sia particolarmente buona. Per la formazione di Sinisa Mihajlovic un ko che fa rimanere a quota 34 i rossoblu (undicesimi). Di seguito glidel ...

