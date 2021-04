Usa: è morta April, la giraffa star del web (Di sabato 3 aprile 2021) E' morta ieri April, la giraffa dell'Animal Adventure Park, nello Stato di New York, che negli anni scorsi è stata protagonista di video virali ripresi durante le sue gravidanze e le nascite dei suoi ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 aprile 2021) E'ieri, ladell'Animal Adventure Park, nello Stato di New York, che negli anni scorsi è stata protagonista di video virali ripresi durante le sue gravidanze e le nascite dei suoi ...

Advertising

CatelliRossella : ??Usa: è morta April, la giraffa star del web - Nord America - ANSA - graziefaaaan : @Annapol00884694 Esatto, era una cucciolotta felice e un po’ sbronza. Chi si è sentito offeso in quanto non riconos… - xfreehugsbaby : Morta e sepolta che un neoeletto rappresentante della mia facoltà si è fatto un profilo privato per distaccarsi da… - meetmeinthehrry : Bucky che usa il quadernino di Steve e torna nella versione soldato d’inverno jsks sONO MORTA #TheFalconAndTheWinterSoldier - Jimmy_Ludd : RT @ScientificGenre: Non so come ci sono arrivato, ma sto facebondo binge-watching di E.R., medici in prima in linea. Sono arrivato ad una… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa morta Usa: è morta April, la giraffa star del web E' morta ieri April, la giraffa dell'Animal Adventure Park, nello Stato di New York, che negli anni scorsi è stata protagonista di video virali ripresi durante le sue gravidanze e le nascite dei suoi ...

Alice, Mimì e la donna cannone: tutte le signore del "Principe" De Gregori ... appunto, tutti i testi delle sue canzoni e che usa per prendere appunti. Il Principe ( il ... Anche lei frequentava il Folkstudio, il locale dove De Gregori si è formato, pare che purtroppo sia morta da ...

Usa: è morta April, la giraffa star del web - Nord America Agenzia ANSA Usa: è morta April, la giraffa star del web (ANSA) - ROMA, 03 APR - E' morta ieri April, la giraffa dell'Animal Adventure Park, nello Stato di New York, che negli anni scorsi è stata protagonista di video virali ripresi durante le sue ...

Capitol Hill, VIDEO assalto e identikit dell’aggressore. Un poliziotto morto, l’altro non in pericolo E’ in condizioni stabili e non in pericolo di vita il secondo poliziotto ferito nel nuovo assalto a Capitol Hill, a Washington, dove un’auto ha travolto intenzionalmente due agenti in prossimità delle ...

E'ieri April, la giraffa dell'Animal Adventure Park, nello Stato di New York, che negli anni scorsi è stata protagonista di video virali ripresi durante le sue gravidanze e le nascite dei suoi ...... appunto, tutti i testi delle sue canzoni e cheper prendere appunti. Il Principe ( il ... Anche lei frequentava il Folkstudio, il locale dove De Gregori si è formato, pare che purtroppo siada ...(ANSA) - ROMA, 03 APR - E' morta ieri April, la giraffa dell'Animal Adventure Park, nello Stato di New York, che negli anni scorsi è stata protagonista di video virali ripresi durante le sue ...E’ in condizioni stabili e non in pericolo di vita il secondo poliziotto ferito nel nuovo assalto a Capitol Hill, a Washington, dove un’auto ha travolto intenzionalmente due agenti in prossimità delle ...