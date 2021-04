Turismo fermo in Italia, ma code di viaggiatori in partenza per le vacanze all’estero (Di sabato 3 aprile 2021) Aeroporto di Milano-Malpensa preso d’assalto dai vacanzieri in partenza per l’estero. A Bergamo 35 mila passeggeri in 7 giorni (Getty Images)Tra le maglie delle restrizioni alla mobilità nei giorni di Pasqua e Pasquetta, in cui tutta l’Italia sarà in zona rossa, con il conseguente divieto di mobilità tra Regioni, è stata inserita la possibilità di andare in vacanza all’estero. Un paradosso che ha sollevato un vespaio di polemiche, con il Presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, che ha bollato tale possibilità come un regalo ai concorrenti stranieri che, oltretutto, accentuerà le difficoltà economiche di un comparto già messo in ginocchio dalle misure anti-contagio da Covid; eppure, molti aspiranti “vacanzieri” hanno deciso di prenotare e partire verso i Paesi europei: nella mattinata di martedì 30 marzo al check in per le Canarie ... Leggi su formatonews (Di sabato 3 aprile 2021) Aeroporto di Milano-Malpensa preso d’assalto dai vacanzieri inper l’estero. A Bergamo 35 mila passeggeri in 7 giorni (Getty Images)Tra le maglie delle restrizioni alla mobilità nei giorni di Pasqua e Pasquetta, in cui tutta l’sarà in zona rossa, con il conseguente divieto di mobilità tra Regioni, è stata inserita la possibilità di andare in vacanza. Un paradosso che ha sollevato un vespaio di polemiche, con il Presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, che ha bollato tale possibilità come un regalo ai concorrenti stranieri che, oltretutto, accentuerà le difficoltà economiche di un comparto già messo in ginocchio dalle misure anti-contagio da Covid; eppure, molti aspiranti “vacanzieri” hanno deciso di prenotare e partire verso i Paesi europei: nella mattinata di martedì 30 marzo al check in per le Canarie ...

Ultime Notizie dalla rete : Turismo fermo Bonus vacanze 2021: come funziona, requisiti, dove fare domanda e strutture aderenti Bonus vacanze 2021 , esteso il periodo di scadenza entro il quale utilizzarlo. Con il riacutizzarsi della pandemia da Covid - 19, la mobilità tra le Regioni bloccata e soprattutto con il turismo fermo, il Governo ha deciso di estendere la validità del bonus. Si tratta, ad onor del vero, del secondo rinvio della scadenza . Inizialmente prevista per il 31/12/2020, il bonus vacanze era ...

Turismo, arriva il bonus solidarietà per i lavoratori del settore TREVISO - Il settore del turismo è sicuramente uno dei più colpiti dalla pandemia. Fermo da più di un anno e con poche prospettive per l'immediato futuro. I lavoratori e le imprese del turismo sono fra i più penalizzati. Per ...

Turismo fermo, il ‘buco’ della tassa il Resto del Carlino Prossima fermata, Lugano! – di Leonardo Bussi E ancora dal rilancio del turismo (fondamentale, non mi stanchero’ mai di dirlo ... questa nostra locomotiva torni a correre ancora più forte di prima. Prossima Fermata: Lugano!

"Centri commerciali naturali": Fermo si aggiudica 70.000 euro di finanziamento E così il Comune di Fermo, insieme a Confcommercio Marche Centrali che ha ... ma anche in funzione ed in relazione a futuri sviluppi nel campo del turismo".

