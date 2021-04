Simy in gol per cinque gare di fila: agguanta Weah e Keita (Di sabato 3 aprile 2021) Nwankwo Simy non smette di segnare: il centravanti del Crotone, con la doppietta al Napoli, va in gol da cinque gare consecutive Nwankwo Simy non si ferma più e sfodera una prestazione eroica anche al Diego Armando Maradona di Napoli con la doppietta contro gli azzurri di Gattuso. Il centravanti nigeriano del Crotone va in gol da cinque turni consecutivi: raggiunti George Weah (Milan) e Keita Balde (Lazio) come unici calciatori africani a centrare questo prestigioso obiettivo nel 1996 e nel 2017. 3 – #Simy è il terzo giocatore africano ad andare a segno per cinque presenze di fila in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, dopo George Weah nel settembre 1996 e Keita Balde nel ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Nwankwonon smette di segnare: il centravanti del Crotone, con la doppietta al Napoli, va in gol daconsecutive Nwankwonon si ferma più e sfodera una prestazione eroica anche al Diego Armando Maradona di Napoli con la doppietta contro gli azzurri di Gattuso. Il centravanti nigeriano del Crotone va in gol daturni consecutivi: raggiunti George(Milan) eBalde (Lazio) come unici calciatori africani a centrare questo prestigioso obiettivo nel 1996 e nel 2017. 3 – #è il terzo giocatore africano ad andare a segno perpresenze diin Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Georgenel settembre 1996 eBalde nel ...

