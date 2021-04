Serie A | Milan-Sampdoria | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 3 aprile 2021) Ad aprire questa nuova giornata diA è un grande classico del calcio italiano,. I rossoneri sono all’inseguimento dell’Inter, mentre i blucerchiati vogliono ulteriormente migliorare la loro posizione in classifica. Torna laA e parte la 29a giornata della massima divisione italiana. Rimangono dieci sfide per capire quale sarà la squadra ad aggiudicarsi il primo posto e quali si qualificheranno alle coppe europee. La squadra di Stefano Pioli crede ancora nello scudetto e vuole accorciare le distanze fin da subito dalla compagine di Antonio Conte (che mercoledì dovrà recuperare la sfida con il Sassuolo). Lavuole sfruttare ogni possibile gara per migliorare la sua posizione, così da organizzare anche il prossimo anno puntando sui migliori. ...