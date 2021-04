Radiohead | il gruppo apre una nuova società

(Di sabato 3 aprile 2021) Lo scorso nove marzo, ilcomposto da: Colin Greenwood, Jonathan Richard Guy Greenwood, Edward John O’Brien, Philip James Selway e Thomas Edward Yorke, ha creato una. Che questa possa significare qualcosa? Perché ihanno registrato un’altra? Non è strano e nemmeno ci pare tanto difficile pensare che il, abbia messo in atto una. Quello che rimane nel dubbio, è il perché l’abbiano fatto. Stando a dati e fatti storici in là con la memoria, ogni qualvolta che iistituivano una, questa era seguita dall’uscita di un nuovo album. Il capitale investito nella stessa è di 100 sterline, suddivise equamente fra tutti i ...

Ultime Notizie dalla rete : Radiohead gruppo

Chi sono iapprofondimento Thom Yorke, 10 curiosità sul frontman deiLo storico, diventato negli anni il vero e proprio simbolo del rock alternativo degli anni '90 è nato ...Undi artisti e personaggi influenti dell'industria musicale si sono riuniti per formare il Music Declares Emergency . I, i Pretenders, i Massive Attack e Billie Eilish sono tra gli ...Gli ultimi a unirsi sono i Radiohead che hanno rilasciato ieri, 1 aprile, il loro primo video sulla piattaforma. È criptico, estremamente inquietante, quindi nulla di sorprendente da parte del gruppo ...Il personaggio fittizio aveva già accompagnato la band nel 2003 con la conduzione sulla Radiohead TV, dello show "The greatest lying mouth of all time", lanciata dai membri del gruppo per annunci ...