Advertising

sportli26181512 : Primavera, Lazio-Sampdoria 1-4. Manita Fiorentina, pari Inter: I biancocelesti crollano in casa, i viola ne fanno 5… - LazioGIOVANILI : 3 aprile 2021 Primavera 1 TIM | 17° turno Lazio - Sampdoria 1-4 (2' Di Stefano, 28 Prelec, 45' Castigliani, 68' Di Stefano, 78' Prelec) - lazio24h : Primavera, Lazio - Sampdoria finisce 1-4: altro tonfo biancoceleste - oneto81 : Oggi una buonissima Samp!! Complimenti al mister (io spesso e volentieri l’ho criticato) ma oggi è stata preparata… - LALAZIOMIA : PRIMAVERA1 | Lazio-Sampdoria, le pagelle: giornata da dimenticare per la difesa biancoceleste. Ennesimo squillo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Primavera Lazio

Nel finale di prima frazione di gioco lariesce ad accorciare le distanze con Castigliani che, dopo la rete, dedica il gol allo scomparso compagno di squadra Daniel Guerini . Nella ripresa la ...- SPEZIA 2 - 1 Lafesteggia Pasqua battendo al fotofinish per 2 - 1 lo Spezia, nella 29ª giornata di Serie A . ... il giovane dellascomparso tragicamente in un incidente stradale. ...17° turno del campionato Primavera 1 TIM. Lazio - Sampdoria 1-2 (2' Di Stefano, 28 Prelec, 45' Castigliani) Sabato 3 aprile 2021, ore 15.00, Mirko Fersini" del ...«Ciao Guero» è la scritta sulla maglia da riscaldamento dei giocatori della Lazio prima della gara con lo Spezia. Un modo per ricordare l'ex Primavera scomparso in un tragico incidente d'auto. Prima ...