Pole per Martin nel Gp di Doha | Rossi in ultima fila

LOSAIL (QATAR) (ITALPRESS) – Un super Jorge Martin ha conquistato a sorpresa la Pole nel Gran Premio di Doha, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP, con il tempo di 1'53?106. Il rookie della Ducati Pramac partirà in prima fila davanti al compagno di squadra Johann Zarco e alla Yamaha dello spagnolo Maverick Vinales. Seconda fila per la Ducati ufficiale di Jack Miller, davanti alla M1 di Fabio Quartararo e all'altra Desmosedici di Francesco Bagnaia. Terza fila per Aleix Espargarò su Aprilia, davanti alle Suzuki di Alex Rins e Joan Mir. Soltanto decimo Franco Morbidelli: il pilota della Yamaha Petronas partirà dalla quarta fila. Peggio fa il compagno di box Valentino Rossi, che con l'altra Yamaha Petronas non supera il Q1 e scatterà dalla 21^

