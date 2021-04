Pasqua e Pasquetta, tutta Italia in zona rossa: le regole fino al 5 aprile (Di sabato 3 aprile 2021) Regioni blindate per le festività Pasquali: misure più restrittive per le visite a parenti e amici e per gli spostamenti verso le seconde case, resta il coprifuoco. Ecco nel dettaglio, cosa si può ... Leggi su today (Di sabato 3 aprile 2021) Regioni blindate per le festivitàli: misure più restrittive per le visite a parenti e amici e per gli spostamenti verso le seconde case, resta il coprifuoco. Ecco nel dettaglio, cosa si può ...

