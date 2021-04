Pasqua e Pasquetta in zona rossa 'rafforzata' in Puglia: dagli spostamenti alle visite ai parenti, ecco le regole dal 3 al 5 aprile (Di sabato 3 aprile 2021) Pasqua e Pasquetta in zona rossa 'rafforzata' per la Puglia. alle disposizioni nazionali dell'ultimo Dpcm, che colloca dal 3 al 5 aprile tutta l'Italia in zona rossa, nella nostra regione si sommano, ... Leggi su baritoday (Di sabato 3 aprile 2021)in' per ladisposizioni nazionali dell'ultimo Dpcm, che colloca dal 3 al 5tutta l'Italia in, nella nostra regione si sommano, ...

regionetoscana : #covid19 #coronavirus Approvata l'ordinanza 42 che dispone la chiusura di tutte le attività commerciali nei giorni… - Corriere : I supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta in zona rossa - direzioneprc : ?? in Germania cassiere e cassieri dei supermercati sono stati vaccinati per primi con gli over 80. E in Italia al l… - danieledv79 : RT @Corriere: Pasqua e Pasquetta, i piatti sfiziosi e veloci da preparare anche all’ultimo minuto - sylvyie025 : Ma voi lo avreste mai immaginato che saremmo finiti tutti a passare la Pasqua sperando in una storia o foto da part… -