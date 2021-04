Pagelle Bologna Inter | Bastoni decisivo in attacco e in difesa | Barella in ombra – VOTI

(Di sabato 3 aprile 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:, Lukaku FLOP: Skov Olsen,– Ravaglia 6; Tomiyasu 6 (34? De Silvestri 5.5), Soumaro 5.5, Danilo 6, Dijks 5.5 (79? Juwara ng); Schouten 6.5, Dominguez 5.5 (68? Svanberg 6), Skov Olsen 5.5 (79? Orsolini ng); Soriano 6.5; Sansone 6 (68? Vignato 6), Barrow 5.– Handanovic 6; Skriniar 6.5, Ranocchia 6,6.5; Hakimi 5.5,5.5 (90? Vecino ng), Brozovic 5, Eriksen 6 ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/21: