Nuoto, Assoluti Riccione 2021: Pilato miglior tempo in batteria nei 50 rana. Ok Codia (Di sabato 3 aprile 2021) Dopo lo spettacolo nei 100 rana del venerdì si preannuncia un altro show nel sabato pomeriggio agli Assoluti di Riccione 2021, con protagoniste sempre le tre raniste di punta del Nuoto azzurro. Benedetta Pilato ha fatto segnare il miglior tempo nella mattinata dedicata alle batterie, chiudendo i suoi 50 rana in 29.62. Secondo miglior crono per Arianna Castiglioni (30”57), davanti alla vincitrice dei 100 Martina Carraro (30”70). L’impressione è che stavolta la tarantina non si lascerà sfuggire la vittoria. Nei 50 farfalla nessun problema per Silvia Di Pietro, miglior tempo della mattinata sulla distanza in 26”46. Soltanto tredici centesimi meglio di Elena Di Liddo (26”59): la sfida tra ... Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Dopo lo spettacolo nei 100del venerdì si preannuncia un altro show nel sabato pomeriggio aglidi, con protagoniste sempre le tre raniste di punta delazzurro. Benedettaha fatto segnare ilnella mattinata dedicata alle batterie, chiudendo i suoi 50in 29.62. Secondocrono per Arianna Castiglioni (30”57), davanti alla vincitrice dei 100 Martina Carraro (30”70). L’impressione è che stavolta la tarantina non si lascerà sfuggire la vittoria. Nei 50 farfalla nessun problema per Silvia Di Pietro,della mattinata sulla distanza in 26”46. Soltanto tredici centesimi meglio di Elena Di Liddo (26”59): la sfida tra ...

Advertising

Coninews : FEDE A TOKYO!!! ?? Agli Assoluti di Riccione Federica #Pellegrini stacca il pass olimpico nei suoi 200 sl!… - Agenzia_Ansa : Nuoto, Pellegrini alla 5/a Olimpiade. 'Piango dall'emozione'. L'azzurra vince assoluti 200 stile e fa il tempo per… - lucianonobili : 'Piango per l'emozione. Mi sento come una 15enne innamorata del nuoto'. Federica #Pellegrini conquista la qualifi… - mauriziosantin : RT @lucianonobili: 'Piango per l'emozione. Mi sento come una 15enne innamorata del nuoto'. Federica #Pellegrini conquista la qualificazio… - Anto_f74 : RT @Coninews: FEDE A TOKYO!!! ?? Agli Assoluti di Riccione Federica #Pellegrini stacca il pass olimpico nei suoi 200 sl! #Tokyo2020 ???? sarà… -