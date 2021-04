Minaccia il padre con un coltello per venti euro, arrestato (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoHa puntato un coltello alla gola del padre 80enne per avere 20 euro necessari ad acquistare le sigarette. I carabinieri, allertati da alcuni vicini sono giunti sul posto ed hanno arrestato un uomo di 52 anni che ora dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è accaduto nel centro storico di Napoli. L’uomo è stato condotto nel carcere di Poggioreale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoHa puntato unalla gola del80enne per avere 20necessari ad acquistare le sigarette. I carabinieri, allertati da alcuni vicini sono giunti sul posto ed hannoun uomo di 52 anni che ora dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è accaduto nel centro storico di Napoli. L’uomo è stato condotto nel carcere di Poggioreale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

