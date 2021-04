Milan | Pioli deluso | “Abbiamo fatto troppo poco per vincere”

(Di sabato 3 aprile 2021) Ilnon riesce a ritrovare il feeling con la vittoria a San Siro. I rossoneri, infatti, escono dal match contro la Sampdoria con un solo punto. I blucerchiati strappano il pareggio grazie a un gran gol di Quagliarella a cui rimedia nel finale Hauge. Ora l'Inter rischia di scappare via con otto punti di vantaggio e una partita ancora da giocare.caption id="attachment 1074489" align="alignnone" width="3000", getty images/captionDELUSIONEIl tecnico dei rossoneri Stefanonon usa mezze parole per esprimere la sua delusione: "per, giocando conritmo e il nostro approccio non è stato quello giusto. È stata una partita complicata per noi. Saelemaekers? Credo che ...

acmilan : A partire da #MilanSampdoria, inaugureremo un nuovo servizio inclusivo, promosso insieme all'@EnsOnlus: su Milan TV… - sportal_it : Milan, Pioli è avvilito: 'Sbagliato tutto' - salv12342 : @acmilan @emirates Complimenti per la partita imbarazzante, fateli anche a Pioli mi raccomando. Hanno fatto rientra… - aripov_sarvar : RT @tuttosport: #Pioli deluso: “Il #Milan ha fatto troppo poco” ???? - FcInterNewsit : Milan, amarezza Pioli: 'Non riesco a essere contento, abbiamo fatto troppo poco' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Pioli

DELUSIONE - In conferenza,ha aggiunto: 'Ilsi è complicata la vita da solo perché non abbiamo approcciato bene alla gara, quando a livello mentale non riesci subito ad entrare in partita ...La band di, al secondo posto, sale a 60 punti. Samp tranquilla nel suo presidio di centro ... la classifica marcatori aggiornata Serie A Hauge salva unopaco: 1 - 1 con la Samp in dieci 3 ...Il Milan, dopo un primo tempo per la maggior parte orribile ... primo vero pericolo per la Samp è arrivato al 37’ della ripresa. Ancora problemi davanti Pioli ha dovuto nuovamente riformulare ...Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato a Milan Tv dopo la partita con la Sampdoria pareggiata 1-1. Su Hauge: “Mi auguro che Jens prenda ancora più fiducia, ha segnato un gol importante per la ...