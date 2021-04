Matteo Salvini e la barzelletta del giorno: “Il DDL Zan è discriminatorio” (Di domenica 4 aprile 2021) Matteo Salvini e Giorgia Meloni fanno a gara a chi la spara più grossa sulla legge contro l’omofobia. L’ultima barzelletta del leader della Lega (Nord)? Il DDL Zan secondo Matteo sarebbe discriminatorio. Ma è davvero possibile che un disegno di legge che è stato scritto per punire chi discrimina limiti la libertà di qualcuno? Secondo Salvini sì. “La nostra posizione è chiarissima: ognuno è libero di fare l’amore con chi vuole, amare chi vuole e vivere con chi vuole. E chi discrimina o aggredisce e picchia per strada qualcuno, che sia etero, che sia omo o sia trans, è un delinquente. Punto. Che va punito come la legge già prevede. – ha dichiarato Matteo Salvini al Corriere – Non serve una nuova legge, soprattutto in un momento in cui ci dovremmo ... Leggi su biccy (Di domenica 4 aprile 2021)e Giorgia Meloni fanno a gara a chi la spara più grossa sulla legge contro l’omofobia. L’ultimadel leader della Lega (Nord)? Il DDL Zan secondosarebbe. Ma è davvero possibile che un disegno di legge che è stato scritto per punire chi discrimina limiti la libertà di qualcuno? Secondosì. “La nostra posizione è chiarissima: ognuno è libero di fare l’amore con chi vuole, amare chi vuole e vivere con chi vuole. E chi discrimina o aggredisce e picchia per strada qualcuno, che sia etero, che sia omo o sia trans, è un delinquente. Punto. Che va punito come la legge già prevede. – ha dichiaratoal Corriere – Non serve una nuova legge, soprattutto in un momento in cui ci dovremmo ...

Advertising

LegaSalvini : ??++ LETTERA DI MATTEO #SALVINI A LIBERO ++ Caro direttore Feltri, è vero: per me sarebbe stato più semplice resta… - LegaSalvini : Matteo Salvini: 'Avremmo dovuto lasciare il nostro futuro nelle sole mani di Speranza, Pd e 5Stelle?' - riotta : Matteo Salvini vola da Orban perche' teme la concorrenza a destra della Meloni, ma deve stare attento in questi rai… - StraNotizie : Matteo Salvini e la barzelletta del giorno: “Il DDL Zan è discriminatorio” - laura_ceruti : RT @gps72: Dopo vicenda #unionicivili, approvate grazie a #renzi, lasciato poi solo ed esposto alla vendetta dei cattolici (referendum), su… -