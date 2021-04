Mara Maionchi svela i segreti di casa Ferragnez: “Io li conosco, vi dico come sono nella realtà” (Di sabato 3 aprile 2021) Il 1° primo aprile Amazon Prime ha reso disponibile sulla propria piattaforma streaming LOL – Chi ride è fuori. Un format che a quanto pare sta piacendo tantissimo non solo perché ben fatto, ma perché alla conduzione ci sono Fedez e Mara Maionchi che in coppia sanno davvero divertire. Il cast, poi, è davvero azzeccato: … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 3 aprile 2021) Il 1° primo aprile Amazon Prime ha reso disponibile sulla propria piattaforma streaming LOL – Chi ride è fuori. Un format che a quanto pare sta piacendo tantissimo non solo perché ben fatto, ma perché alla conduzione ciFedez eche in coppia sanno davvero divertire. Il cast, poi, è davvero azzeccato: … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

lazigomona : Mara Maionchi va ringraziata, amata, idolatrata per tutta la vita per un motivo importantissimo: TIZIANO FERRO - infoitcultura : Fedez e Mara Maionchi scoprono Montespertoli, il sindaco li invita sui social - F00L5G0LD : @pizzaxvibezz @littlexrene ormai penso tu abbia la faccia di mara maionchi per quante volte la spammi - trasheska : indecisa se recuperare serie che ho da finire, iniziarne di nuove o vedere Lol di Fedez e Mara Maionchi - luigipropato10 : Appena finito di vedere #lolchirideefuori. Ci volevano proprio un paio d'ore di risate in questo periodo. I miei pr… -