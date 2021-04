Lombardi: "“Questa rigenerazione deve portare alla morte della dittatura dei like" (Di sabato 3 aprile 2021) AGI - “Questa rigenerazione deve portare alla morte della dittatura dei like e alla vittoria della competenza”. Lo sostiene Roberta Lombardi, garante a 5 Stelle, neoassessora alla Regione Lazio, in un'intervista alla Stampa nella quale riconosce all'ex premier Giuseppe Conte, ora nuova guida del Movimento, “una caratura morale e politica”, per poi aggiungere: “Conte ha chiesto di abbandonare gli equivoci, parlando della regola dell' ‘uno vale uno'. Ricordo che anche Gianroberto Casaleggio si lamentò con me della mancanza di competenze nel Movimento e di fronte alla frase ‘uno vale uno' mi rispose: ‘Sono stato ... Leggi su agi (Di sabato 3 aprile 2021) AGI - “dei like evittoriacompetenza”. Lo sostiene Roberta, garante a 5 Stelle, neoassessoraRegione Lazio, in un'intervistaStampa nella quale riconosce all'ex premier Giuseppe Conte, ora nuova guida del Movimento, “una caratura morale e politica”, per poi aggiungere: “Conte ha chiesto di abbandonare gli equivoci, parlandoregola dell' ‘uno vale uno'. Ricordo che anche Gianroberto Casaleggio si lamentò con memancanza di competenze nel Movimento e di frontefrase ‘uno vale uno' mi rispose: ‘Sono stato ...

fisco24_info : Lombardi: '“Questa rigenerazione deve portare alla morte della dittatura dei like': AGI - “Questa rigenerazione dev… - Agenzia_Italia : Lombardi: '“Questa rigenerazione deve portare alla morte della dittatura dei like' - andal68 : RT @carpa2019: @Ste_Mazzu @andal68 Più che con questi delinquenti me la prenderei coi milioni di lombardi che continuano a votarli, dopo le… - Caffe_Graziella : RT @BrunoBini1: Si si... i Lombardi dovranno pregare non solo in questa #SettimanaSanta ma finche avranno a che fare con quei figuri al gov… - smimi55504746 : @simondambro Tra l’altro gli ospedali lombardi sono tutti semi privati ?? è proprio questa la differenza tra il sist… -