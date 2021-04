LIVE Moto2, GP Doha 2021 in DIRETTA: parte la Q2, è caccia alla pole! Tutti contro Sam Lowes? (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP -10 Il primo tempo di riferimento lo fa segnare Manzi in 2:00.939, quindi Gardner migliora in 2:00.449 -12 minuti: ecco i primi che si lanciano! Vedremo chi si piazzerà subito in vetta alla classifica. 17.52 Anche Bulega e Di Giannantonio sono entrati in azione! Tutti impegnati nel giro di lancio. 17.51 Si parte! Tutti in azione per cercare la migliore posizione nel gruppo. Lowes scruta gli avversari. 17.50 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! SCATTA LA Q2!!!!!!!!! caccia alla pole!!!!! 17.48 I piloti cercano gli ultimi attimi di concentrazione nei propri box. La notte di Losail è la cornice ideale per lo ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP -10 Il primo tempo di riferimento lo fa segnare Manzi in 2:00.939, quindi Gardner migliora in 2:00.449 -12 minuti: ecco i primi che si lanciano! Vedremo chi si piazzerà subito in vettaclassifica. 17.52 Anche Bulega e Di Giannantonio sono entrati in azione!impegnati nel giro di lancio. 17.51 Siin azione per cercare la migliore posizione nel gruppo.scruta gli avversari. 17.50 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! SCATTA LA Q2!!!!!!!!!!!!! 17.48 I piloti cercano gli ultimi attimi di concentrazione nei propri box. La notte di Losail è la cornice ideale per lo ...

