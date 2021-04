Inter | tampone negativo anche per D’Ambrosio

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 3 aprile 2021) Sono arrivati questa mattina i risultati dei tamponi effettuati dal gruppo squadra dell’nella serata di ieri. Buone notizie per Daniloche, dopo Handanovic, Vecino e De Vrij, è risultatoe quindi guarito dal Covid. Ovviamente il difensore non sarà a disposizione per il match odierno ma dovrà seguire l’iter delle visite mediche prima di tornare nei ranghi della formazione nerazzurra. Dalla prossima settimana potrà tornare tranquillamente in gruppo. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.