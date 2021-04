Highlights e gol Sassuolo-Roma 2-2: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 3 aprile 2021) Gli Highlights e le azioni salienti di Sassuolo-Roma 2-2, match della ventinovesima giornata di Serie A 2020/2021. Le reti di Traore e Raspadori fermano i giallorossi. Non bastano a Fonseca i gol di Bruno Peres e Pellegrini su calcio di rigore. La squadra giallorossa dice addio alla corsa per il quarto posto e ora deve pensare all’Europa League. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Glie le azioni salienti di2-2, match della ventinovesima giornata di. Le reti di Traore e Raspadori fermano i giallorossi. Non bastano a Fonseca i gol di Bruno Peres e Pellegrini su calcio di rigore. La squadra giallorossa dice addio alla corsa per il quarto posto e ora deve pensare all’Europa League. SportFace.

Advertising

RaiSport : Stefano #Sensi porta in vantaggio l'#Italia due minuti dopo il suo ingresso in campo!! ?????? La diretta streaming, t… - SkyTG24 : Serie A, alle 20:45 Bologna-Inter: dove vederla e le probabili formazioni - sportli26181512 : Granada-Villarreal 0-3: Nel match valido per la ventinovesima giornata della Liga spagnola, netta vittoria per il V… - sportli26181512 : Chelsea-West Bromwich Albion 2-5: Gol e spettacolo assicurati nel match valevole per la trentesima giornata della P… - milansette : Milan-Sampdoria 1-1, gol e highlights. Reti di Quagliarella e Hauge, Pioli a -5 dall'Inter -