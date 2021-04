Giornalisti intercettati, procuratore Trapani: “Le telefonate non saranno usate. Io arrivato dopo, su quella decisione non rispondo” (Di sabato 3 aprile 2021) La giornalista Nancy Porsia “è stata intercettata per alcuni mesi nella seconda metà del 2017, perché alcuni soggetti indagati facevano riferimento a lei che si trovava a bordo di una delle navi oggetto di investigazioni. In ogni caso, nella informativa riepilogativa dell’intera indagine depositata nello scorso mese di giugno non c’è alcuna traccia delle trascrizioni delle intercettazioni della giornalista e non c’è alcun riferimento ad altri Giornalisti”. Il procuratore facente funzioni di Trapani Maurizio Agnello, intervistato dall’AdnKronos, tende a ridimensionare il caso eclatante delle intercettazioni nei confronti di Porsia, che da anni si occupa della rotta dei migranti dalla Libia, e (indirettamente) di altri colleghi tra cui Antonio Massari del Fatto Quotidiano. Secondo Agnello, che ha ereditato il fascicolo sul ruolo delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) La giornalista Nancy Porsia “è stata intercettata per alcuni mesi nella seconda metà del 2017, perché alcuni soggetti indagati facevano riferimento a lei che si trovava a bordo di una delle navi oggetto di investigazioni. In ogni caso, nella informativa riepilogativa dell’intera indagine depositata nello scorso mese di giugno non c’è alcuna traccia delle trascrizioni delle intercettazioni della giornalista e non c’è alcun riferimento ad altri”. Ilfacente funzioni diMaurizio Agnello, intervistato dall’AdnKronos, tende a ridimensionare il caso eclatante delle intercettazioni nei confronti di Porsia, che da anni si occupa della rotta dei migranti dalla Libia, e (indirettamente) di altri colleghi tra cui Antonio Massari del Fatto Quotidiano. Secondo Agnello, che ha ereditato il fascicolo sul ruolo delle ...

