“È già famoso!”. UeD, Samantha Curcio ha un corteggiatore amico dei vip: chi è e cosa fa nella vita Alessio (Di sabato 3 aprile 2021) Samantha Curcio sta proseguendo il suo percorso sul trono di ‘Uomini e Donne’. E tra i nuovi arrivati c’è un corteggiatore che è abbastanza conosciuto. Infatti tra coloro che hanno deciso di provarci seriamente con la donna c’è Alessio. Intanto, nei giorni scorsi la tronista ha fatto una battuta imbarazzante: “Sono di verde vestita. Di verde speranza o verde pisello, non lo so. Oppure, verde nella speranza del pisello”, ha ancora aggiunto la protagonista del programma di Maria De Filippi. Samantha!”, ha esclamato Maria De Filippi davvero sorpresa e presa alla sprovvista probabilmente non per eccesso di pudicizia ma perché consapevole della battuta mal riuscita. E Samantha, ridendo, si è scusata: “Maria, oggi sono un po’ esaurita”. La tronista non è rimasta sola a ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 aprile 2021)sta proseguendo il suo percorso sul trono di ‘Uomini e Donne’. E tra i nuovi arrivati c’è unche è abbastanza conosciuto. Infatti tra coloro che hanno deciso di provarci seriamente con la donna c’è. Intanto, nei giorni scorsi la tronista ha fatto una battuta imbarazzante: “Sono di verde vestita. Di verde speranza o verde pisello, non lo so. Oppure, verdesperanza del pisello”, ha ancora aggiunto la protagonista del programma di Maria De Filippi.!”, ha esclamato Maria De Filippi davvero sorpresa e presa alla sprovvista probabilmente non per eccesso di pudicizia ma perché consapevole della battuta mal riuscita. E, ridendo, si è scusata: “Maria, oggi sono un po’ esaurita”. La tronista non è rimasta sola a ...

Advertising

simy77ss : @LegaSalvini ...questo giochetto du stare in maggioranza e criticare tutto l hai già fatto ai tempi del famoso moji… - patbe3 : @HRomische @VercesiErnesto @Rocco14410460 @Annamar56834309 Eh, già, il famoso fischio protettivo. Più o meno come q… - socialanxiety36 : RT @tornumb: Alessio Gaudino, amici 15. Già visto da tutti come finalista insieme ad Alessio La Padula dal pomeridiano, è stato robbato del… - gff10000 : @LaStampa è l'aereo famoso, dove nel film #AngelieDemoni preleva il Prof #Langdon dagli USA e due ore dopo atterra… - giulsw_u : RT @tornumb: Alessio Gaudino, amici 15. Già visto da tutti come finalista insieme ad Alessio La Padula dal pomeridiano, è stato robbato del… -

Ultime Notizie dalla rete : già famoso Sharon Stone è rinata ancora, la donna che visse cento volte. Biografia Sharon Stone Già da ragazza l'attrice sfiorò la morte almeno un paio di volte. Quando ... "Un produttore famoso mi disse che avrei dovuto fare sesso vero con il co - protagonista del film, ...

Cairo, oggi la processione di 22 mummie verso il nuovo museo. E c'è chi teme la 'maledizione dei faraoni' Una delle maggiori attrazioni è re Ramsete II, il famoso faraone del Nuovo Regno, che fu il ... Il turismo era già allora una voce importande del bilancio statale.

Sharon Stone denuncia: «Mi chiesero di fare sesso sul set. E nella scena di “Basic Instinct” fui ingannata» Corriere della Sera Biografia Sharon Stoneda ragazza l'attrice sfiorò la morte almeno un paio di volte. Quando ... "Un produttoremi disse che avrei dovuto fare sesso vero con il co - protagonista del film, ...Una delle maggiori attrazioni è re Ramsete II, ilfaraone del Nuovo Regno, che fu il ... Il turismo eraallora una voce importande del bilancio statale.