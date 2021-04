Diffidati Milan-Sampdoria | rossoneri a rischio squalifica in vista del Parma

(Di sabato 3 aprile 2021) Il, dopo la sosta per le Nazionali, è pronto a tornare in campo nel lunch match di San Siro contro la, valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I, però, data l’assenza di alcuni giocatori, dovranno fare attenzioni ai cartellini, in particolar modo iindel prossimo turno con il: Ante Rebic, Samu Castillejo e Diogo Dalot. SportFace.

Diffidati Sampdoria: quali sono i calciatori blucerchiati che rischiano di saltare il match contro il Napoli della 30a giornata di Serie A La Sampdoria si prepara ad affrontare il Milan nel corso ...