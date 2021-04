Denise Pipitone, il risultato del DNA: Piera Maggio indispettita dal programma russo (Di sabato 3 aprile 2021) A distanza di 17 anni la storia della scomparsa di Denise Pipitone è balzata nuovamente in cima alle notizie. Con essa riaffiorano i ricordi di quando la madre Piera Maggio cercava di colmare la sua disperazione attraverso appelli tv e indagini. Numerosi sforzi che negli anni non hanno mai riportato la piccola bambina di appena 4 anni a casa. LEGGI ANCHE: — Denise Pipitone, quando si sapranno i risultati del DNA: la data L’orfana Olesya Rostova è apparsa sulla televisione russa in cerca delle sue origini, la somiglianza con Piera Maggio ha destato curiosità. In poco temo si sono riaccesi i riflettori (e le speranze) su questa brutta storia che non ha mai trovato un lieto fine. Ora la domanda è solo una: Olesya è Denise ... Leggi su funweek (Di sabato 3 aprile 2021) A distanza di 17 anni la storia della scomparsa diè balzata nuovamente in cima alle notizie. Con essa riaffiorano i ricordi di quando la madrecercava di colmare la sua disperazione attraverso appelli tv e indagini. Numerosi sforzi che negli anni non hanno mai riportato la piccola bambina di appena 4 anni a casa. LEGGI ANCHE: —, quando si sapranno i risultati del DNA: la data L’orfana Olesya Rostova è apparsa sulla televisione russa in cerca delle sue origini, la somiglianza conha destato curiosità. In poco temo si sono riaccesi i riflettori (e le speranze) su questa brutta storia che non ha mai trovato un lieto fine. Ora la domanda è solo una: Olesya è...

Advertising

StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - fanpage : La somiglianza tra la giovane e la mamma di Denise Pipitone è piuttosto evidente. L'avvocato della famiglia vola in… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - giusvelasco : Scoop di Barbara D'Urso: secondo le analisi del DNA, #Denise Pipitone sarebbe figlia di #Maradona. #noneladurso #chilhavisto - Gazzettino : #denise pipitone, i risultati del Dna annunciati in diretta alla tv russa: ecco quando -