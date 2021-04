Da Divina a Eterna, Fede cinque Olimpiadi (Di sabato 3 aprile 2021) La Pellegrini stacca il pass per Tokyo. Aveva detto: "Voglio andarci solo se faccio il tempo". E ieri ha centrato il traguardo storico di LEO TURRINI Leggi su quotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) La Pellegrini stacca il pass per Tokyo. Aveva detto: "Voglio andarci solo se faccio il tempo". E ieri ha centrato il traguardo storico di LEO TURRINI

Ultime Notizie dalla rete : Divina Eterna Da Divina a Eterna, Fede cinque Olimpiadi La Pellegrini stacca il pass per Tokyo. Aveva detto: "Voglio andarci solo se faccio il tempo". E ieri ha centrato il traguardo storico di LEO TURRINI

