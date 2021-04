Crollo temperatura anche di 20°C dall’America del Nord in Europa (Di sabato 3 aprile 2021) . Capovolgimento meteo, dopo il caldo record è previsto il ritorno del freddo tardivo invernale con la neve L’anticiclone africano ha portato un’ondata di caldo senza precedenti nei giorni scorsi in Europa, con valori termici da record negli ultimi giorni di marzo. La colonnina di mercurio si Leggi su periodicodaily (Di sabato 3 aprile 2021) . Capovolgimento meteo, dopo il caldo record è previsto il ritorno del freddo tardivo invernale con la neve L’anticiclone africano ha portato un’ondata di caldo senza precedenti nei giorni scorsi in, con valori termici da record negli ultimi giorni di marzo. La colonnina di mercurio si

Advertising

meteogiornaleit : Colpo d'Inverno in questa precoce Primavera che si è vestita d'Estate. Crollo termico sino a 20°C. #pasqua… - meteogiornaleit : Colpo d'Inverno in questa precoce Primavera che si è vestita d'Estate. Crollo termico sino a 20°C. #pasqua… - CorriereQ : METEO del Nord America in Europa: sferzata dall’Artico, crollo temperatura anche di 20°C -