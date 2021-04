Cristiano Ronaldo e un sequestro di cocaina: compare il suo logo (FOTO) (Di sabato 3 aprile 2021) Cristiano Ronaldo riesce a far parlare di sé anche quando non è al centro delle operazioni. Tanta è la fama del portoghese che a New York, nel Queens più precisamente, è stata sequestrata della cocaina griffata con un logo con scritto CR7. A riportarlo è il Mundo Deportivo, e non sarebbe la prima volta dato che nel dicembre 2018, a Marsiglia, c’era stato un sequestro di stupefacenti “legato al lusitano”. In quel caso si trattava di cinque chili di cannabis con tanto di FOTO di Cristiano con la maglia della Juventus, che pure aveva cominciato a indossare da poco. Una volta a finire nel calderone è stato anche Neymar, durante i Mondiali 2018: oltre a doversi riprendere da una coppa del mondo non certo fantastica, O’Ney si è anche ritrovato suo malgrado al centro ... Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021)riesce a far parlare di sé anche quando non è al centro delle operazioni. Tanta è la fama del portoghese che a New York, nel Queens più precisamente, è stata sequestrata dellagriffata con uncon scritto CR7. A riportarlo è il Mundo Deportivo, e non sarebbe la prima volta dato che nel dicembre 2018, a Marsiglia, c’era stato undi stupefacenti “legato al lusitano”. In quel caso si trattava di cinque chili di cannabis con tanto didicon la maglia della Juventus, che pure aveva cominciato a indossare da poco. Una volta a finire nel calderone è stato anche Neymar, durante i Mondiali 2018: oltre a doversi riprendere da una coppa del mondo non certo fantastica, O’Ney si è anche ritrovato suo malgrado al centro ...

