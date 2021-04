Covid | il cardiologo | “Paura di ospedale uccide | con dolore al torace andare subito”

(Di sabato 3 aprile 2021) “Ladiin, soprattutto in caso di infarto, quando ogni minuto conta. Come cardiologi siamo preoccupati, a fronte di un aumento dei ricoveri per, che possa ripetersi ciò che è accaduto lo scorso anno, nella prima ondata pandemica, quando si è verificato un crollo totale del numero dei pazienti che andavano al pronto soccorso per sospetto infarto, con una riduzione del 50% degli accessi. E questo ha fatto crescere le morti evitabili”. Lo ricorda all’Adnkronos Salute Francesco Romeo, presidente della ‘Fondazione italiana cuore circolazione’ Onlus che, a breve, avvierà una campagna che invita proprio a non dimenticare le malattie cardiovascolari che “sono la prima causa di mortalità nel mondo”. “Questa nuova pressione su pronto soccorsi e terapie intensive di questi ...

In uno studio che ho scritto lo scorso anno con dei colleghi americani ho indicato il 'quartetto mortale': età avanzata, malattie respiratorie,e malattie cardiovascolari. Bisogna considerare, ...... nel martoriato Stato di Amazonas con capitale Manasu, è stato sostituito con ilMarcelo ... Il numero di morti pergiornalieri è arrivato a un nuovo record: 3.869 in 24 ore. Le vittime ..."La paura di andare in ospedale uccide, soprattutto in caso di infarto, quando ogni minuto conta. Come cardiologi siamo preoccupati, a fronte di un aumento dei ricoveri per Covid, che possa ripetersi ...Stefano Fabroni, il Presidente del Comitato Salute ed Ambiente territorio Asl Rm 5, chiede ancora un incontro al direttore generale della Asl.