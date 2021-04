“Come fate a dormire la notte?”. Figliuolo, l'abuso inqualificabile sul vaccino: ecco “l'italica inventiva” (Di sabato 3 aprile 2021) Il generale Francesco Paolo Figliuolo è l'artefice della svolta nella campagna di vaccinazione, che finalmente è arrivato a superare quota 250mila dosi somministrate al giorno. Ma questo è solo l'inizio, aprile dovrà essere il mese decisivo per raggiungere l'obiettivo del mezzo milione di vaccini al giorno, anche se c'è sempre l'incognita delle scorte che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote al piano. Però va detto che, a prescindere da tutto, finalmente c'è un vero commissario per l'emergenza. Intervistato dal Corriere della Sera, Figliuolo ha dichiarato che la svolta “sta nel piano strategico del ministero della Salute condiviso con la struttura commissariale: abbiamo messo un punto fermo su chi deve essere vaccinato in priorità. Adesso è stato recepito dai presidenti di Regione e dai loro responsabili sul territorio per le vaccinazioni”. Tra le ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Il generale Francesco Paoloè l'artefice della svolta nella campagna di vaccinazione, che finalmente è arrivato a superare quota 250mila dosi somministrate al giorno. Ma questo è solo l'inizio, aprile dovrà essere il mese decisivo per raggiungere l'obiettivo del mezzo milione di vaccini al giorno, anche se c'è sempre l'incognita delle scorte che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote al piano. Però va detto che, a prescindere da tutto, finalmente c'è un vero commissario per l'emergenza. Intervistato dal Corriere della Sera,ha dichiarato che la svolta “sta nel piano strategico del ministero della Salute condiviso con la struttura commissariale: abbiamo messo un punto fermo su chi deve essere vaccinato in priorità. Adesso è stato recepito dai presidenti di Regione e dai loro responsabili sul territorio per le vaccinazioni”. Tra le ...

